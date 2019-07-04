Kim Kardashian, adını ve yüzünü kullanan markaya açtığı davadan 2.7 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, bundan yaklaşık beş ay önce, eşi Kanye West’in tasarladığı bir elbiseyi, başka bir markanın taklit ettiğini görünce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, markayı ifşa etmişti.

ABD’li yıldız, evindeki giyinme odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı moda markaları, Kanye'nin benim için tasarladığı bu elbiseyi taklit etmek için günlük hayatta giymemi bekleyebilir misiniz?” yazmış, Missguided firması da Kardashian’a cevaben, “Sen bu elbiseyi satışa çıkmadan sadece birkaç gün önce giymiştin” demişti.

Bu cevaba sinirlenen Kardashian, elbiseyi taklit eden, bununla yetinmeyip, sosyal medya hesabında Kardashian’ın fotoğrafını paylaşan Missguided adlı giyim markasına, şubat ayında dava açmıştı. Geçtiğimiz gün dava sonuçlandı ve Kardashian, karşı taraftan 2,7 milyon dolarlık tazminat kazandı.

