Kim Kardashian dolar baskılı kombini ile partiye gitti

Kim Kardashian katıldığı bir davete, üzerinde binlerce dolar bulunan bir kıyafetle katıldı. Böylece zenginliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu...

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Reality şov yıldızı 37 yaşındaki Kim Kardashian, dün bir arkadışının ‘zenginlik’ konseptli partisine katıldı. Partiye giderken Jeremy Scott’un üzeri dolarlarla dolu vintage trençkotu ile Balenciaga’nın dolar baskılı botunu kombinleyen Kardashian’ın eline aldığı çantada da dolar işareti vardı. Ve muhtemelen çantanın üzerindekiler değerli taş…

Giydiği kıyafetle partiyle uyum içinde olduğu görülen Kardashian’ın Jeremy Scott’ın 2001 yılında tasarladığı trençkotu 1562 Euro, yaklaşık 11 bin TL değerinde… Balenciaga botları ise 1465 Euro, yani 10 bin 225 TL… Bu botların aynısını aylar önce eski Beşiktaş’lı futbolcu Tosiç’in eşi Jelena da giymişti…