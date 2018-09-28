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Kim Kardashian dolar baskılı kombini ile partiye gitti
Kim Kardashian dolar baskılı kombini ile partiye gitti
Kim Kardashian katıldığı bir davete, üzerinde binlerce dolar bulunan bir kıyafetle katıldı. Böylece zenginliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 28 Eylül 2018 - 14:41

Reality şov yıldızı 37 yaşındaki Kim Kardashian, dün bir arkadışının ‘zenginlik’ konseptli partisine katıldı. Partiye giderken Jeremy Scott’un üzeri dolarlarla dolu vintage trençkotu ile Balenciaga’nın dolar baskılı botunu kombinleyen Kardashian’ın eline aldığı çantada da dolar işareti vardı. Ve muhtemelen çantanın üzerindekiler değerli taş…
kimGiydiği kıyafetle partiyle uyum içinde olduğu görülen Kardashian’ın Jeremy Scott’ın 2001 yılında tasarladığı trençkotu 1562 Euro, yaklaşık 11 bin TL değerinde… Balenciaga botları ise 1465 Euro, yani 10 bin 225 TL… Bu botların aynısını aylar önce eski Beşiktaş’lı futbolcu Tosiç’in eşi Jelena da giymişti…

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Jelena Karleusa

Jelena Karleusa

Son güncelleme: 16:59 - 28.09.2018

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