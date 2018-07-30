Kim Kardashian flaşların azizliğine uğradı…

Kim Kardashian, geçtiğimiz gece eşiyle birlikte bir davete katıldı. Davet sonrası gazetecilere yakalanan Kim, flaşların azizliğine uğradı...

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Son dönemlerde verdiği cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Kim Kardashian, yeni parfüm serisinin satışlarından dolayı oldukça memnun. Sosyal medya hesabından da bol bol paylaşım yapan Kardashian, geçtiğimiz gün, eşi Kanye West ile bir davete katıldı.

Urban stilinin öne çıkan isimlerinden Kanye West, o gece sanki evde boya yapmış da, üstü başı boya olmuş gibi görünen boyalı bir pantolon, salaş bir tişört, ve muhtemelen kendi koleksiyonuna ait zincir kolyeleriyle bir kombin yapmış.

Kim Kardashian ise Versace’ye ait vintage bir ‘Oroton’ etek giymişti. Gri parlak kombini oldukça şık. Ne var ki davet sonrası gazeticileri yakalanan Kardashian bir anda flaşların azizliğine uğradı. Tüm vücudu olduğu gibi ortaya çıkan Kardashian ise oldukça rahat görünüyordu…