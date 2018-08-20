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Kim Kardashian frikik vermek için çok uğraştı
Kim Kardashian frikik vermek için çok uğraştı
Kim Kardashian, geçtiğimiz gün Miami'de gece kulübüne giderken görüntülendi. Neon renkli yeşil bir kıyafet giyen Kardashian, her ne kadar arabadan inerken dikkat etse de frikik vermekten kurtulamadı...
Moda 20 Ağustos 2018 - 11:28

Son günlerde neon renkli kıyafetler tercih eden Kim Kardashian, geçtiğimiz gün de neon renkli iki parçadan oluşan yeşil bir kıyafet giydi.

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Arkadaşlarıyla yemek yiyen Kim Kardashian, daha sonra bir gece kulübüne geçti…

Miami’de arkadaşlarıyla birlikte önce yemek yiyen, ardından ise bir gece kulübüne giden ünlü TV şovu yıldızı maalesef kıyafetinin azizliğine uğradı.

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Aracından inerken, frikik vermemek için eliyle eteğini tuttu.

O gün kıyafetiyle uyum içinde olan aracına aracına binerken ve inerken zorluk yaşayan Kim Kardashian, her ne kadar frikik vermemek için uğraşmış gibi görünse de yürürken eteğinin açılması, ünlü yıldızı hiç rahatsız etmedi.

Kardashian ne kadar dikkat etse de frikik vermekten kurtulamadı...

Kardashian ne kadar dikkat etse de frikik vermekten kurtulamadı…

Aracından inerken eliyle eteğini kapatmaya çalışan ünlü isim, kulübe girerken de eteği açılmasına rağmen eteğini tutma gereği hissetmedi.
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Son güncelleme: 13:02 - 20.08.2018
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