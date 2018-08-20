Kim Kardashian frikik vermek için çok uğraştı

Kim Kardashian, geçtiğimiz gün Miami'de gece kulübüne giderken görüntülendi. Neon renkli yeşil bir kıyafet giyen Kardashian, her ne kadar arabadan inerken dikkat etse de frikik vermekten kurtulamadı...

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Son günlerde neon renkli kıyafetler tercih eden Kim Kardashian, geçtiğimiz gün de neon renkli iki parçadan oluşan yeşil bir kıyafet giydi.

Miami’de arkadaşlarıyla birlikte önce yemek yiyen, ardından ise bir gece kulübüne giden ünlü TV şovu yıldızı maalesef kıyafetinin azizliğine uğradı.

O gün kıyafetiyle uyum içinde olan aracına aracına binerken ve inerken zorluk yaşayan Kim Kardashian, her ne kadar frikik vermemek için uğraşmış gibi görünse de yürürken eteğinin açılması, ünlü yıldızı hiç rahatsız etmedi.

Aracından inerken eliyle eteğini kapatmaya çalışan ünlü isim, kulübe girerken de eteği açılmasına rağmen eteğini tutma gereği hissetmedi.

