Kim Kardashian ilginç konser stiliyle dikkat çekti

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Kanye West’in en büyük hayranlarından biri hiç kuşkusuz eşi Kim Kardashian… Eşinin hazırladığı koleksiyonlardaki her parçayı giyip modellik yapan Kim Kardashian, yeni çıkacak Yeezy’de yer alan kıyafetlerle yine arz-ı endam etti…

Dün bir konsere giderken bisikletçi taytı, boğazlı tişörtü, omzuna taktığı bel çantası ve diz üstü çizmeleriyle dikkat çeken Kim Kardashian ilginç stiliyle ilgi odağı oldu.

Yaptığı kombini ilginç yorumlara da sebep oldu. Kimi “Yeezy olmasaydı Kim acaba ne giyerdi?” diyen de vardı, “Kim, yazlık mı giyineyim yoksa kışlık mı derken karar verememiş olsa gerek ortaya bu çıkmış” diyen de…