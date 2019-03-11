Kim Kardashian ilk adımını atan kızına 95 bin TL’lik çanta aldı

Kim Kardashian, 5 yaşındaki kızı Nort için kişisel stil danışmanı tutarken, 1 yaşındaki kızı Chicago ilk adımlarını attı diye ona da 95 bin TL'lik çanta hediye etti...

Geçtiğimiz hafta ‘Dünyanın En Genç Milyarderi’ seçilen kız kardeşi Kylie Jenner’ı kıskanmasıyla gündeme gelen Kim Kardashian, haftasonu da kızları North ve Chicago’ya harcadığı paralarla konuşuldu…

2 yaşından bu yana 5 yaşındaki kızı North için özel dikim kıyafetler hazırlatan, özel davetler için stil danışmanı tutan, kızının makyaj yapmasına izin veren ve bu nedenden dolayı da büyük tepki çeken Kim Kardashian, şimdi ise tepkileri daha çok üstüne çekmiş durumda.

Çünkü Kardashian, geçen ay bir derginin kapağında yer alan kızı North için, ünlülerin stil danışmanı olan aynı zamanda tasarımcı Simone Harouche ile anlaştı. Artık bundan böyle Simone, North’un gardırobunu düzenleyecek, alışveriş yapacak ve her gün North’u giydiriecek…

Bunun dışında Kim Kardashian, dün de 1 yaşındaki kızına aldığı 17 bin 500 dolar değerindeki Hermes Birkin çanta ile gündemde. Kızı Chicago ilk adımlarını attı diye ona 95 bin TL’lik çanta hediye eden Kardashian, Yeezy markasına ait 592 dolarlık yani yaklaşık 3 bin 200 TL’lik neon yeşili tasarımcı topuklu ayakkabılarla kızının yürürken bir videosunu paylaştı.

Kızlarını şimdiden lüksle tanıştıran Kardashian paylaştığı video ile de büyük tepki topladı…