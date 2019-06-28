Kim Kardashian Japon kadınların tepkisine rağmen Kimono isminden vazgeçmiyor

Kim Kardashian piyasaya sürmeye hazırlandığı ‘Kimono’ adındaki korse markası ile Japonya ile krize neden olmak üzere. Markanın adının ‘Kimono’ olduğunu öğrenen Japon kadınlar, sosyal medyada Kardashian’ı adeta linç etti.

Yaptığını kültürlerine saygısızlık olarak nitelendiren Japonlar “Bizler kimonoyu, sağlığı, çocuklarımızın büyümesini, nişanı, evliliği, mezuniyeti kutlamak ya da ölüm törenlerinde giyiyoruz. Nesiller boyu ailelere aktarılan bir giysi Kimono. Kim Kardashian kültürümüze saygısızlık etti” diyerek ateş püskürdü.

Tepkiler çoğalınca Kardashian New York Times aracılığı ile bir açıklama yaptı fakat tepkilere verdiği cevap ateşi görükleyecek cinstendi… Kimono adını özellikle seçtiğini söyleyen Kardashian “Saygısızlık yapmadım. Aksine bu giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü” dedi.

Kimononun Japon kültüründeki önemini anladığını ve buna büyük saygı duyduğunu söyleyen Kardashian, “Geleneksel bir giysiye leke sürecek ya da ona bir şekilde benzeyecek bir giyim eşyası tasarlamak gibi bir planım yok. Markamı Kimono olarak seçtim, ancak bunu Japon köklerinden koparmak için yapmadım, giysinin güzelliği ve detaylarını vurgulamak istedim” açıklamasında bulundu ve markasının adını değiştirmeyeceğinin altını çizdi…