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Kim Kardashian kalçalarından dolayı çok mutsuz
Kim Kardashian kalçalarından dolayı çok mutsuz
Yıllardır ailesi ile birlikte reality şov yapan Kim Kardashian, geçtiğimiz gün yayınlanan programda, kalçalarını sevmediğini ve her gün ağladığını anlattı...
Moda 8 Ekim 2018 - 15:10

Ünlü şov yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kim Kardashian, geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte yaptıkları reality şovda ilginç bir açıklama yaptı ve kalçalarından dolayı çok mutsuz olduğunu dile getirdi.

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Kardashian’ı ünlü yapan en büyük etken kalçalarıydı…

Keeping Up with the Kardashians adlı programda konuşan Kardashian “Her gün ağlıyorum. Kıvrımlarımı seviyorum ama kalçalarımdan nefret ediyorum çünkü kalçalarım çok büyük” diyen Kim, bu nedenden dolayı kendine olan güvenini yitirdiğini de söyledi.

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Kim Kardashian sağlık nedeniyle bu hale gelen kalçalarından nefret ediyor.

Nefret ettiği kalçalarıyla üne kavuşan Kim Kardashian aslında bu kalçalara isteyerek sahip olmadığını da belirtti. 37 yaşındaki TV şovu yıldızı iki yıl önce canlı yayında yaptığı açıklamada, tamamen sağlık nedeniyle kalçalarının bu şekle girdiğinden bahsetmişti.

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Günümüzde ise herkes onun kalçaları gibi kalçalara sahip olabilmek için bıçak altına yatıyor…

Sedef hastalığı nedeniyle kalçalarına kortizonlu iğne yaptırdığını, iğnenin yan etkisi olarak da kalçasında dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar oluştuğunu söyleyen Kardashian, yıllardır herkesin kalça implantı yaptırdığını sandığını ama işin hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını belirtti.

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