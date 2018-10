Kim Kardashian kalçalarından dolayı çok mutsuz

Yıllardır ailesi ile birlikte reality şov yapan Kim Kardashian, geçtiğimiz gün yayınlanan programda, kalçalarını sevmediğini ve her gün ağladığını anlattı...

Ünlü şov yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kim Kardashian, geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte yaptıkları reality şovda ilginç bir açıklama yaptı ve kalçalarından dolayı çok mutsuz olduğunu dile getirdi.

Keeping Up with the Kardashians adlı programda konuşan Kardashian “Her gün ağlıyorum. Kıvrımlarımı seviyorum ama kalçalarımdan nefret ediyorum çünkü kalçalarım çok büyük” diyen Kim, bu nedenden dolayı kendine olan güvenini yitirdiğini de söyledi.

Nefret ettiği kalçalarıyla üne kavuşan Kim Kardashian aslında bu kalçalara isteyerek sahip olmadığını da belirtti. 37 yaşındaki TV şovu yıldızı iki yıl önce canlı yayında yaptığı açıklamada, tamamen sağlık nedeniyle kalçalarının bu şekle girdiğinden bahsetmişti.

Sedef hastalığı nedeniyle kalçalarına kortizonlu iğne yaptırdığını, iğnenin yan etkisi olarak da kalçasında dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar oluştuğunu söyleyen Kardashian, yıllardır herkesin kalça implantı yaptırdığını sandığını ama işin hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını belirtti.