Kim Kardashian, kendisini suçlaya Kamila Osman’a sosyal medyadan cevap verdi

Kim Kardashian'a benzerliğiyle tanınan Azeri asıllı Kamila Osman, geçtiğimiz günlerde, TV yıldızının MET Gala'da giydiği mavi kıyafetin aynısını geçen yıl giydiğini ve Kim'in kendisini taklit ettiğini söylemişti. Bu duruma sessiz kalamayan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kim Kardashian’a benzerliği sayesinde ünlü olan sosyal medya fenomeni Kamila Osman, her ne kadar Kardashian’ın her şeyini taklit etse de, o bunun aksini düşünüyor.

Kim’in MET Gala’da giydiği Mugler imzalı elbisenin beyaz rengini, geçen yıl giydiğini ve ünlü yıldızın kendisini taklit ettiğini söyleyen Osman’a, Kim’den cevap gecikmedi…

Hatırlarsanız dün yaptığımız haberde, Kim Kardashian’ın büyük bir Cher hayranı olduğunu ve, Kamila’dan değil olsa olsa Cher’den esinlenmiş olabileceğini yazmıştık. Tahminimiz doğru çıktı ve Kardashian Instagram Story kısmından bol bol Cher fotoğrafı paylaşarak kimi taklit ettiğini de ortaya koymuş oldu.

Kardashian paylaşımlarından birinde de Kamila’ya asla ilhamı olamayacağını, ve onun klasmanında yer alamayacağını belirten bir mesaj bıraktı.

