Kim Kardashian Kimono markasının adını değiştireceğini açıkladı

Kim Kardashian, kendisiyle bütünleşen ve vücuduna kum şeklini veren korselerini artık kendi tasarlayacağını ve yakın zamanda satışa çıkaracağını açıklamış, adının da Kimono olacağını belirtmişti. Japon kadınlar ise bu duruma karşı çıkmış, sosyal medyada Kardashian’a karşı bir linç girişimi başlatmışlardı… Kim’in Kimono Intimates markası, 15. yüzyıla dayanan geleneksel giysilerine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Japonya’da tepki çekmişti.

Kardashian ise kimseye aldırış etmeden Kimono isminden vazgeçmeyeceğini, hatta bu ismi tescilleteceğini söylemiş, bu durum işleri daha da çıkmaza sokmuştu. Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian West, şimdi ise gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Dün, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve gelişiyorum” diyerek, korselerini yeni bir marka adı altında piyasaya süreceğini açıkladı.

