Kim Kardashian Kourtney Kardashian için poz verdi

Keeping Up with the Kardashians’ın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, Kardashian’lar da popülerliklerine popülerlik katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay kızı Penelope’nin göbek adı olan Poosh adında bir site açacağını duyuran Kourtney Kardashian, verdiği çıplak pozla gündem olmuştu.

Sağlıklı lezzetler, güzellik ve stil ipuçları, moda üzerine yazıların yer alacağı Poosh.com için genelde çıplak olarak poz veren Kourtney’den sonra şimdi de Kim Kardashian dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Sitenin bugün açılacağı haberini bu pozla duyuran Kim, ‘Tomorrow’ yazarak kardeşi Kourtney’e destek oldu.