Kim Kardashian Meksika’da tatilde

Ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian, arkadaşlarıyla birlikte bir kaçamak yaptı ve Meksika’ya tatile gitti. Lüks otel Esperanza’da kalan Kardashian, otelin geceliğine 7 bin dolar yani yaklaşık olarak 42 bin TL ödüyor.



Dün sahilde görüntülenen Kardashian, bakır renginde, lateks bir mayo tercih etti. Büyük kalçaları ve düz karın kaslarıyla dikkat çeken 39 yaşındaki yıldız isim, düzgün vücudunu sergiledi.



Sahile inerken ağır bir makyaj, büyük küpeler tercih eden Kardashian için, sosyal medya kullanıcıları ‘Skims’e gerek yok böyle gayet iyi görünüyor’ yorumu yaptı. Zira korse markasından satışa sunduğu ürünler, düz bir karın vaad ediyor…