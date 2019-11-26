Kim Kardashian ‘Met Gala 2013’te eve gidene kadar ağladım’ dedi

Kim Kardashian verdiği bir demeçte, 2013'teki Met Gala'da herkesin kendisiyle dalga geçmesinden dolayı eve gidene kadar ağladığını itiraf etti...

TV şovu yıldızı dört çocuk annesi Kim Kardashian, verdiği bir demeçte 2013’te katıldığı Met Gala’da yaşadıklarını anlattı. Altı yıl önce ilk çocuğu North’a hamile olduğu sırada Met Gala’ya eşi Kanye West ile birlikte katılan Kardashian, gecede Givenchy markasına ait çiçek desenli bir elbise giydi.

Ne var ki hamileliğinin son günlerinde olan Kim Kardashian, giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü iş kadını o günü şöyle anlattı: “Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim Kanye gösteri yapacaktı ve ben sadece Kanye’nin artı biriydim, Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum.”

Sosyal medyada herkesin kendisiyle dalga geçtiğini de söyleyen Kardashian merhum oyuncu Robin Williams’ın canlandırdığı “Mrs Doubtfire” karakterine benzetildiğini hatta Williams’ın “Daha iyi giydiğimi düşünüyorum!” diyerek tweet attığını da söyledi.