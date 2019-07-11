Kim Kardashian MET Gala’da Mugler elbisenin içine giydiği korse ile acı çektiğini itiraf etti

Bu yıl düzenlenen MET Gala'da Mugler'ın ıslık görünüm veren bir tasarımını giyen Kim Kardashian, "Hayatımda böyle bir acı hissetmedim" dedi.

MET Gala 2019’da, silikondan yapılma, ıslık görünümlü, sanki üzerinden damlalar damlıyormuş gibi bir his uyandıran Mugler tasarımı elbise giyen Kim Kardashian, aylar sonra galada ne kadar acı çektiğini anlattı.

“Hayatımda böyle bir acı hissetmedim” açıklamasında bulunan Kim Kardashian, korsenin vücuduna verdiği zarar hakkında ise “Çıkardıktan sonra sırtımda ve karnımda girintiler oluştu” dedi. Ünlü korseci Mr. Pearl imzasını taşıyan korse ile vücudunu şekillendiren Kim Kardashian, gerçekçi olmayan güzellik standarlarını “doğal olmayan” bir figürle desteklediği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

