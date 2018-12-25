Kim Kardashian milyon dolarlık Noel partisiyle gündemde

Kim Kardashian ve Kanye West, bundan 7 saat önce öyle bir parti organize etti ki, özellikle yurtdışında saatlerdir bu konu konuşuluyor. Milyonlarca dolar harcadığı konuşulan Kardashian, tüm malikanesine kar yağdırdı...

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Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Los Angeles’taki malikanelerinde yaklaşık 7 saat önce milyon dolarlık bir partiye ev sahipliği yaptı.

Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian’ın katıldığı aile partisine ayrıca, yakın dostları Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi isimler de geldi.

Kim Kardashian parti için hiçbir masraftan kaçınmamış. Dekorun genellikle beyaz olduğu Noet kutlaması için malikanesine kar makinesi ile kar yağdıran, devasa bir çadır kurduran ve hatta buz dağlarının, sarkıtlarının yer aldığı partide bir de dev bir Igloo vardı.

Verdiği parti için “Winter Wonderland Whoville” diyen Kardashian kutlamanın temasını Dr. Seuss yarattığı kurgusal bir kasaba olan Whoville’e benzetti. Bu kasabayı Grinch filminden de hatırlayabilirsiniz…

Partide tercih edilen kıyafetler de dikkat çekiciydi. Kendall Jenner omuzlarını açıkta bırakan, bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Khlove ve Kylie ise kızları ile takım giyinmişti. Tütü bir etek üzerine crop top bir bluz giyen Khloe ve kızı True, oldukça sevimli görünüyordu. Kylie ise son derece seksi bir kıyafetle partiye katıldı. Tabii kızı Stormi de tıpkı annesi gibi pırıltılı bir tulum giydi.

Eski eşi Scott Disick ve eşinin yeni sevgilisi ile tatile çıkarak bir anda gündeme oturan Kourtney Kardashian ise ultra mini elbisesiyle yürekleri hoplattı. Ev sahibi Kim Kardashian ise topuklu ayakkabı yerine spor ayakkabı giymeyi tercih etmiş. Beyaz göğüs dekolteli elbisesi ve beyaz spor ayakkabılarıyla konsepte uyum sağlamış…