Kim Kardashian parfüm şişesi için soyundu

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Geçtiğimiz hafta kardeşleri ile birlikte açtıkları Dash mağazalarını kapattıklarını açıklayan Kim Kardashian, buna sebep olarak da çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediklerini ve kendi işlerine odaklanacaklarını söylemişti.

Kardashian dediğini yaptı ve gerçekten işlerine öyle bir odaklandı ki, KKW kozmetik markasından çıkardığı parfümü için vücudunun ölçüsünü aldırdı.

Bir madde ile tüm vücudunu kaplatan ve bu şekilde kalıbının çıkmasını sağlayan Kardashian, bu kalıbı yeni parfüm şişesi olarak kullanacak… KKWBody, KKW Fragrance’ın yeni parfümü yakında piyasada olacak.