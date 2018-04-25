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Kim Kardashian parfüm şişesi için soyundu
Kim Kardashian parfüm şişesi için soyundu
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve stil ikonu Kim Kardashian, dün, vücudunun ölçüsünü aldırdı ve bundan bir şişe yapacağını açıkladı...
Moda 25 Nisan 2018 - 10:55

Geçtiğimiz hafta kardeşleri ile birlikte açtıkları Dash mağazalarını kapattıklarını açıklayan Kim Kardashian, buna sebep olarak da çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediklerini ve kendi işlerine odaklanacaklarını söylemişti.
kim-kardashian-instagramKardashian dediğini yaptı ve gerçekten işlerine öyle bir odaklandı ki, KKW kozmetik markasından çıkardığı parfümü için vücudunun ölçüsünü aldırdı.
kim-kardashian-twitterBir madde ile tüm vücudunu kaplatan ve bu şekilde kalıbının çıkmasını sağlayan Kardashian, bu kalıbı yeni parfüm şişesi olarak kullanacak… KKWBody, KKW Fragrance’ın yeni parfümü yakında piyasada olacak.

Son güncelleme: 11:28 - 25.04.2018
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