Kim Kardashian Skims’i satışa çıkardı dakikalar içinde 2 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, dün yeni korse markası Skims'i satışa çıkardı. Bir anda öyle bir satış patlaması yaşandı ki, TV şovu yıldızı dakikalar içinde 2 milyon dolardan fazla para kazandı...

Bir süredir tanıtımını yaptığı korse markası Skims’i dün satışa çıkaran Kim Kardashian adeta hayatının şokunu yaşadı. Yeni çıkardığı vücut şekillendirici korse koleksiyonunun satışa çıkmasından saniyeler sonra satış patlaması yaşadı ve Kardashian birkaç dakika içinde 2 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Tüm stokların bittiğini ve ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Kardashian, stokların yenilenmesi için ekibinin olanca güçleriyle çalıştıklarını, en kısa zamanda yeniden satışın gerçekleşeceğini belirtti…

