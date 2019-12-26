Kim Kardashian ve Kanye West, kızları North için açık artırmadan Michael Jackson ceketi aldı

Kim Kardashian ve Kanye West çifti, altı yaşındaki kızları North çin, açık artırmadan Michael Jackson’ın ceketini satın aldı. Çift orijinal ceketi Noel hediyesi olarak verdi.

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve rap şarkıcısı Kanye West, büyük kızları North için çok özel bir Noel hediyesi seçti. Çift, Michael Jackson'ın gerçek ceketini açık artırmadan satın aldı ve cekete 200 bin ile 300 bin dolar arasında değer biçilmişti.

Michael Jackson, bu ikonik ceketi, efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor'ın doğum günü partisinde giymişti. Ceketi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Kim Kardashian, “North, büyük bir Michael Jackson hayranı. Bunu seveceğini biliyoruz” ifadesini kullandı. Kardashian, ceketi, “Michael Jackson’ın gerçek ceketi” notuyla sergiledi.

North, şu sıralar sosyal medyanın da gündeminde. Tıpkı Kylie Jenner’ın kızı Stormi gibi… North da geçen gün babasının operası için 10 bin dolarlık Hermes Birkin çanta ile görüntülenmiş, bu durum özellikle sosyal medyada ses getirmişti…