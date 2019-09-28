Kim Kardashian’a Ermeni diasporasından Türkiye linci!

Vücudu toplayan korse ve iç çamaşırı markasını ilk olarak Kimano adıyla çıkarma kararı alan ancak sonrasında Japonya'dan gelen 'Geleneksel kıyafetimizin adını marka haline getiremezsiniz' şeklindeki tepkilerin ardından ürün adını 'Skims' olarak belirleyen Kim Kardashian'ın başı şimdi de Ermeni diasporası ile dertte!

Yarı Ermeni olan ve ABD Hükümeti’nden Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Ermenilere ‘sözde’ soykırım yaptığının tanınması gerektiği şeklinde lobi faaliyetleri sürdüren Kim Kardashian bir süredir Ermeni diasporasının sosyal medya linci ile uğraşıyor. Bunun sebebi ise Kardashian’ın Skims isimli markasının üretimini Türkiye’de yaptırıyor olması. Bu üretim bilgisinin ortaya çıkmasının ardından ANCA adlı bir twitter hesabından Kim’e “Türkiye’de bazı Skims ürünleri yaptığınızı gördük. Lütfen onları büyük işçilik ve hizmet ile tanınan Ermenistan’da yapmayı düşünün” şeklinde bir mesaj atıldı ve ortalık karıştı.

KIM GÖNÜL ALDI

Atılan bu tweetin ardından verdiği kararı eleştiren çok sayıda tweet alan Kardashian, hakkında ortaya atılan iddialara karşı bir tweet atarak, Türkiye seçiminin uzmanlarla verilmiş global bir karar olduğunu ve şirketinde üretilen her türlü malın en iyi kalitede olması adına böyle bir yola gidildiğini ve kendisi için en iyi seçeneğin de Türkiye olduğunu açıkladı. Kardashian mesajının Ermenileri pek de tatmin etmeyeceğini düşünmüş olsa gerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Gelecek iki hafta içinde Ermenistan’ı ziyaret edeceğim ve sonrası için ticari üretim konusunda Ermenistan’da neler yapabileceğimi görmek adına bazı çalışmalarda bulunacağım.”

İŞTE HABERE SÖZ KONUSU OLAN O TWEETLER