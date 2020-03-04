Kim Kardashian’ı cevizli sucuğa benzettiler

Kim Kardashian sadece özel hayatıyla değil aynı zamanda moda ve güzellik sektöründeki atılımlarıyla da öne çıkan bir isim, durum böyle olunca da Kardashian'ın her giydiği sosyal medyanın tartışma konusu oluyor.

Lateks kıyafetler giymeyi en çok seven isimlerden Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileleri izlemeye giderken Balmain markasına ait lateks tasarımlar tercih etti. Adeta ikinci bir deri gibi vücuda yapışan lateks ürünler her ne kadar sağlıksız olsa da Kardashian yeniden trend olmasını sağladığı bu ürünlerin zararlarını önemsemiyor.

Balmain markasına ait üç lateks tasarım giyen Kardashian, bu tercihleriyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları Kim Kardashian’ın Cyber Punk filmlerinin yıldızlarına benzetirken, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları ise Kardashian’ın bu görüntüsünü cevizli sucuğa benzetti. ‘Benzer işler’ notlarıyla paylaşılan görüntüler çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Egzamaya varan rahatsızlıkları da beraberinde getiren lateks kumaşlar her ne kadar Kim Kardashiani’ın vazgeçilmezi olsa da görsellikten önce sağlığı düşünmek herkesin ilk tercihi olmalı.