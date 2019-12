Kim Kardashian’ın 350 bin TL’lik timsah derisi kıyafeti

The Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programının ünlü yıldızı Kim Kardashian, giydikleri ve lüks harcamalarıyla her zaman adından söz ettiriyor. 350 milyon dolarlık servete sahip olan 39 yaşındaki ABD'li yıldız, söz konusu olan stil ise, deyim yerindeyse paraya acımıyor.

Bu hafta Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte The Blind Dragon adlı mekanda karaoke eğlencesine katılan Kardashian, binlerce dolar ödediği bir kıyafeti giymeyi tercih etti. Roberto Cavalli'nin 2000'li yıllar koleksiyonundan, tamamen timsah derisinden yapılma bir üst giydi. Korse şeklindeki üstün değeri 60 bin dolar. Yani yaklaşık olarak 350 bin TL. Kardashian, stilini mini deri etek ve 785 dolarlık Manolo Blahnik ayakkabılarla tamamladı.