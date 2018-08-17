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Kim Kardashian’ın giydiği kıyafete ‘Haşema’ benzetmesi…
Kim Kardashian’ın giydiği kıyafete ‘Haşema’ benzetmesi…
TV şovu yıldızı Kim Kardashian, dün ailesi ile birlikte bir tekne turuna çıktı. Teknede giydiği pembe tulum mayoya benzetilince sosyal medya 'Haşema' benzetmesinde bulundu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 17 Ağustos 2018 - 14:46

Çocukları Nort, Chicago ve bazı arkadaşlarıyla birlikte dün Miami’de yat gezisine çıkan Kim Kardashian, pembe bir ‘Playsuit’ giymişti. Herkesin üzerinde mayo ya da bikini olmasından dolayı, Kardashian’ın giydiği Chanel marka tulum da haliyle mayoya benzetildi.

Kim Kardashian'ın büyük kızı North...

Kim Kardashian’ın büyük kızı North…

Aslında tercihini rahatlıktan yana kullananların ‘Giy-çık’ olarak adlandırdıkları bu ‘Playsuit’, bir mayo değil, fakat mayo modelleri de mevcut. Özellikle rahat yüzmek ya da güneşten korunmak isteyenlerin tercih ettiği bu mayoları hatta dalış kıyafetlerini pek çok markada bulabilirsiniz.

Bu tulum haşemaya benzetildi...

Bu tulum haşemaya benzetildi…

Ne var ki Kim’in giydiği, Chanel’in 2019 Resort koleksiyonuna ait bu parça bir tulum. Fakat sosyal medya bu mayoya benzetince ‘Kim’in haşeması’ gibi yorumların arkası kesilmedi…
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Son güncelleme: 14:52 - 17.08.2018
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