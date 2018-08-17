Kim Kardashian’ın giydiği kıyafete ‘Haşema’ benzetmesi…

TV şovu yıldızı Kim Kardashian, dün ailesi ile birlikte bir tekne turuna çıktı. Teknede giydiği pembe tulum mayoya benzetilince sosyal medya 'Haşema' benzetmesinde bulundu...

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Çocukları Nort, Chicago ve bazı arkadaşlarıyla birlikte dün Miami’de yat gezisine çıkan Kim Kardashian, pembe bir ‘Playsuit’ giymişti. Herkesin üzerinde mayo ya da bikini olmasından dolayı, Kardashian’ın giydiği Chanel marka tulum da haliyle mayoya benzetildi.

Aslında tercihini rahatlıktan yana kullananların ‘Giy-çık’ olarak adlandırdıkları bu ‘Playsuit’, bir mayo değil, fakat mayo modelleri de mevcut. Özellikle rahat yüzmek ya da güneşten korunmak isteyenlerin tercih ettiği bu mayoları hatta dalış kıyafetlerini pek çok markada bulabilirsiniz.

Ne var ki Kim’in giydiği, Chanel’in 2019 Resort koleksiyonuna ait bu parça bir tulum. Fakat sosyal medya bu mayoya benzetince ‘Kim’in haşeması’ gibi yorumların arkası kesilmedi…

