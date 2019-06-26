Kim Kardashian’ın ‘Kimono’ adını verdiği korse Japonya ile krize neden oldu

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü vücut fondöteni ile dikkatleri üzerine çeken Kim Kardashian, şimdi de moda dünyasına el attı. Kum saati şeklindeki vücudunu, estetik dışında giydiği korselere de borçlu olan Kardashian, herkesin tutkunu olduğu korseleri kendisi üretmeye karar verdi.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada hiçbir zaman kendi ten rengiyle birebir uyumlu olan bir korse bulamadığını söyleyen yıldız, geçtiğimiz yıl bu duruma çözüm bulabilmek için çalışmalara koyulmuş. TV yıldızının yeni koleksiyonunda yer alan şekillendirici korseler 7 farklı renk tonu ve XXS – 4XL bedenleri ile piyasada olacak.

Buraya kadar her şey normal. Ta ki Kim Kardashian, piyasaya çıkaracağı korseler için markasına ‘Kimono’ adını verene kadar… Ne olduysa bu isimden sonra oldu ve Japon kadınlar ayaklandı. Kardashian'ı kültürlerine saygı göstermemekle suçlayan kadınlar, sosyal medya üzerinden Kim’e ateş püskürdü.

Kardashian'a tepki gösteren isimlerden biri olan Yuka Ohishi, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Bizler kimonoyu sağlığı, çocuklarımızın büyümesini, nişanı, evliliği, mezuniyeti kutlamak için giyiyoruz, ya da ölüm törenlerinde. Nesiller boyu ailelere aktarılan bir giysi bu. Korseler kimonoya benzemiyor bile. Belli ki bu kelimeyi içinde ‘Kim' geçtiği için seçmiş. Kültürümüze saygısızlık” dedi.

Sosyal medyadan da tepkilerini paylaşan kadınlar, ‘kimono' kelimesinden türetilen ‘#KimOhNo' (Kim, ah hayır) etiketini kullandı. Kadınlar Kardashian’ı ‘sorumsuz, cahil ve saygısız’ olmakla suçladı.

Kim Kardashian'ı ‘kültürel hırsızlıkla' suçlayanlar olduğu kadar, bazı kadınlar da kimono isminin Japonya ile değil ünlü yıldızla özdeşleşmesinden duydukları korkuyu dile getirdi. Bir kullanıcı, “Kim'in popüler kültür üzerinde çok etkisi var, korkarım ki insanlar kimonoyu onun markası olarak bilecekler” dedi.

Kim Kardashian'ın ‘Kimono Body', ‘Kimono Intimates' ve ‘Kimono World' isimlerini marka olarak tescil ettirdiği belirtildi.