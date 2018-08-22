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Kim Kardashian’ın korsesi görünürse…
Kim Kardashian’ın korsesi görünürse…
Kim Kardashian dün Los Angeles'taydı. Bir kulüp çıkışı görüntülenen Kim'in, yürürken bir anda korsesinin görünmesi, 'Kim'in foyası ortaya çıktı' yorumlarına neden oldu...
Moda 22 Ağustos 2018 - 14:55

Şu sıralar şehir şehir dolaşan ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian bir bakıyorsunuz Miami’de, bir bakıyorsunuz Londra, New York, bir bakıyorsunuz Los Angeles’ta…

Kim Kardashian korsesinin göründüğünün farkında değil...

Kim Kardashian korsesinin göründüğünün farkında değil…

Dün de, düzenlenen bir partiye pembe lateks mini elbisesi ile katılan Kim Kardashian eğlence sonrası arabasına yürürken magazincilere yakalandı… Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Kardashian, bu kez elbisesinin içine giydiği korse ile magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.

Partiden aracına kadar yürüyen Kardashian için 'Foyası ortaya çıktı' yorumları yapıldı...

Partiden aracına kadar yürüyen Kardashian için ‘Foyası ortaya çıktı’ yorumları yapıldı…

‘Kim’in foyası ortaya çıktı’ yorumları alıp başını giderken, işin kötü tarafı, Kardashian bu durumdan habersizdi. Muhtemelen korsesinin göründüğünü çıkan haberlerden öğrenmiş olabilir…
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