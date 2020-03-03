Kim Kardashian’ın lateks merakı

Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileleri izlemeye giderken Balmain markasına ait lateks tasarımlar tercih etti. Ne var ki uzun süre lateks kullanımı alerjiye neden olabileceği gibi, dudakta, gözde şişme de meydana gelebiliyor.

Lateks kıyafetler giymeyi en çok seven isimlerden biri hiç kuşkusuz Kim Kardashian. Bundan üç yıl önce de lateks tasarımlar giyen, hatta 2018’de yeniden trend olmasını sağlayan Kardashian, Paris Moda Haftası’nda da yine tercihini bu kumaştan tasarlanan kıyafetlerden yana kullandı.

İkisi aynı model olmakla birlikte, Balmain markasına ait üç lateks tasarım giyen Kardashian, sık sık bu kumaşı tercih etmeye devam ederse, muhtemelen vücudu alerjik reaksiyonlar gösterecek. Çünkü, 1990’larda popüler olan lateks kumaşlar alerjiye neden olabilecek proteinler içeriyor.



Bundan 2 yıl önce Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doçent Doktor Emek Kocatürk’ten aldığımız bilgilerde, kumaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha öğrenmiştik. Zira Kocatürk “Lateksin neden olabileceği alerji iki çeşittir. En tehlikeli olan Tip 1 ve Tip 4 alerji” diyerek, dudakta, gözde şişme meydana gelebileceğini, kızarma şeklinde ültikerler oluşabileceğini belirtmişti. Hatta hayatı tehdit eden anaflaksi reaksiyonlar olabileceğini de söylemişti.



Egzamaya varan rahatsızlıkları da beraberinde getiren lateks kumaşlar bir ya da iki kez giydiğinizde bu sorunları yaratmaz belki ama, Kardashian gibi sık sık tercih ediyorsanız, dikkatli olun…