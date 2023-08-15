Kim Kardashian’ın yeni saçları gündeme oturdu

"Keeping Up with the Kardashians" isimli realite şov programıyla tanınan girişimci ve influencer Kim Kardashian yeni saç stiliyle dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kendi iç çamaşırı ve giyim markası Skims’in yeni videosu için ekran karşısına geçen Kim Kardashian, her zamanki uzun saçlarının aksine çene uzunluğunda kestirdiği Bob kesim saçları ile hayranlarını şaşırttı.

Videoda Kardashian, üzerine oturan siyah bir tişört giyip telefonundan birisiyle yeni çıkan sutyenleri hakkında konuşurken, “Arkadaşlar, size Skims için yaptığımız en çılgın sutyenden bahsetmem gerekiyor,” dedi.

Yeni çıkarttıkları ürünün “oyunu değiştireceğini” söyleyen Kardashian, daha önce hiç görülmeyen mükemmel bir ürün icat ettiklerini ekledi.

Ancak videoda, üründen daha çok dikkat çeken bir şey varsa da o da ünlü ismin saçları oldu. Hayranları, yorum bölümüne koşarken yeni saç kesimi hakkında Kardashian’ı övgülere boğdular.

Bazı hayranları da, Kardashian’ı benzer saç kesimine sahip kız kardeşi Kourtney Kardashian’a benzetmekten kendini alamadı.

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