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Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi ile ilgili konuştu
Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi ile ilgili konuştu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu bir jean markasının yeni reklam filminin tanıtımında özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir diziye hazırlandığını söyleyen Tatlıtuğ 'Uykusuz geceler yaşıyorum' dedi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 17 Eylül 2018 - 16:19

Mavi, ‘Hep mi çok maviyiz’ kampanyasının yeni reklam filmini ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tanıttı. Tatlıtuğ ile çekilen dokuzuncu reklam filmi jeanlerin vazgeçilmez yol arkadaşına dönüşmesini konu alıyor. Konu yol arkadaşı olunca ünlü oyuncuya ‘Senin vazgeçemediğin yol arkadaşın kim?’ diye soruldu. Tatlıtuğ başta eşi Başak Dizer, çalışma arkadaşları, dostları ve Mavi olduğunu söyledi…
gorselMarkanın CEO’su Cüneyt Yavuz, toplantı sonunda Kıvanç Tatlıtuğ’a kendisiyle alakalı sorular da yöneltti. Örneğin Tatlıtuğ’un en sevdiği yemek mantı ve humur işlerinden de vazgeçemiyor. Güne her sabah köpeğiyle koşarak başlıyor. Uğurlu rakamı sonsuzluğun da sembolü olan 8.
gorsel3Teknolojiden uzak durmamaya çalışan ama sosyal medya zehirlenmesi de yaşamak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ mümkün olduğunca her gün sosyal medyada gezindiğini de söyledi….
kivanc-mavi4Kıvanç Tatlıtuğ yakın bir zamanda yeni bir dizi ile seyirci karşısında olacağını da anlattı. Yepyeni bir karaktere girmeye çalıştığı için son günlerde stresli olduğun belirten Tatlıtuğ ‘Uykusuz geceler yaşıyorum’ dedi…
kivanc-mavi1Son olarak ünlü oyuncuya hiç unutamadığı ve vazgeçemediği bir anısı soruldu. Tatlıtuğ yakın zamanda yaşadığı heyacanı şöyle anlattı: “Son dönemde vazgeçemediğim birkaç anım oldu. Ama en unutulmazı Caretta Caretta’ları denize uğurladığım gündü. Onların yumurtadan çıkışı, denize yollamamız… O anda bunlara tanıklık etmek muhteşem ve unutulmazdı.”
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