Kopenhag Moda Haftası dijital programını açıkladı

Kopenhag Moda Haftası CEO’su Cecilie Thorsmark, dijital olarak düzenlenecek etkinliği doğruladı ve Danimarka, İsveç ve Norveç markalarını içeren fiziksel ve dijital şovlardan oluşan melez bir Moda Haftası için bir plan sundu. 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkilik için konuşan Thorsmark yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İskandinav markaları dijital platformda hem canlı hem de önceden kaydedilmiş içerik sunacak. Editörler, alıcılar ve tüketiciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm materyallere erişebilecekler. “Dijital çözümlerin, koleksiyonları fiziksel olarak görme deneyiminin hiçbir zaman yerini alamayacağına ikna olmasına rağmen, bu baskı Kopenhag Moda Haftası için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu gelişmenin orijinal yaratıcı materyalleri nasıl geliştirebileceğini görmek bizi heyecanlandırıyor.”