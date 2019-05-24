Kourtney Kardashian Paper Magazine’e kapak oldu, giyinik halleri şaşırttı

TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian, moda dergisi Paper Magazine’e kapak oldu. Yeni yaşam sitesi Poosh ve özel hayatına dair ilginç açıklamalar yapan Kardashian, çekimlerdeki stiliyle de dikkat çekti.

Jamie Nelson’ın çektiği vintage karelerde, dünyaca ünlü markaların kıyafetleriyle karşımıza çıkan Kourtney, bu haliyle takipçilerini şaşırttı. Kullanıcıların esprili bir şekilde ‘Giyinik görmeye alışık değiliz’ yorumları ise ortaya eğlenceli sohbetlerin çıkmasına neden oldu. Zira Kourtney özellikle Poosh sitesini açtıktan sonra genellikle verdiği çıplak pozlarla gündeme gelmişti…

Özel hayatı ve boşandığı eşi Scott Disick ile ilgili de konuşan Kourtney Kardashian, iki yıl önce boşanmalarına rağmen eski eşiyle düzeyli bir ilişkileri olduğunu ve Disick’in 20 yaşındaki sevgilisi Sofia Richie ile ilişkilerini beğendiğini dile getirdi.

Konu, birlikte tatillere gitmelerine gelince de, uyumlu eş ve ebeveyn olsalar da her şeyin bir sınırı olduğunu anlatan Kardashian “Birlikte her seyahate gideceğimi sanmıyorum ama davet edilmek hoşuma gidiyor” dedi.