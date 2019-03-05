Kourtney Kardashian Poosh adını verdiği yeni projesini açıkladı

TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian, dün Instagram hesabından yaptığı çıplak bir paylaşımla, Poosh adını verdiği yeni projesini duyurdu. Kızı Penelope’nin takma adı olan Poosh’u yeni markasının adı yapan Kardashian, Gwyneth Paltrow gibi yaşam tarzı sitesi açıyor.

Henüz marka ve site ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da, söylentiye göre Poosh.com’da sağlıklı lezzetler, yemek tarifleri, güzellik ve stil ipuçları, moda üzerine yazılar olacak.

39 yaşındaki televizyon yıldızının aynı zamanda siteden satış yapacağı da söyleniyor. Ama fotoğrafta yer alan havlu, vücut spreyleri, yağlar, parfümler, kremler de sitede satılacak mı, bunları piyasaya sürecek mi henüz bilinmiyor.