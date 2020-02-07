Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışması başvuruları başladı

Her yıl moda sektörünün en önemli kurumlarını aynı amaç altında bir araya getiren Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da yeni nesil Türk tasarımcılarını moda endüstrisi ile buluşturmayı hedefliyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan yarışma için şimdi başvuru vakti!



Genç yeteneklere parlak bir geleceğin kapılarını açan yarışmaya, moda sektörünün önde gelen isimleri Bora Aksu ve Sudi Etuz markası tasarımcısı Şansım Adalı'nın mentorluğunda hazırlanmak, deneyimlerinden faydalanmak, final gecesinde yarışacak 10 finalistten biri olmak ve değerli ödüllerin sahibi olmak için hemen başvurabilirsiniz.



Yarışmanın birincisine 50.000 TL, ikincisine 25.000 TL ve üçüncüsüne 15.000 TL. para ödülü verilirken aynı zamanda Yurt Dışı Eğitim Ödülü Hakkı ve Yabancı Dil Eğitimi hakkı da sağlanıyor.