Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finalistleri belli oldu

Mart ayı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları sebebiyle ertelenen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışması tüm süreci online ortamda devam ederek sürecin ilerlemesini sağladı. 1992 yılından bu yana İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen ve sektöre Arzu Kaprol, Bahar Korcan, Zeynep Tosun ve Özgür Masur gibi isimleri kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu sene 28.'si düzenleniyor. Pandemi sürecinde evde kalınan vakitlerin öğrenciler üzerinde pozitif bir sonuca sebep olduğu ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığını gören jüri bu yıl 200 başvuru arasından ilk 10 finalistini seçti.

Dijital olarak ilettikleri koleksiyon ve artististik çizimlerle başvuru yapan adayları değerlendirmeye alan Koza jürisi, kapsamlı ve titiz değerlendirmeler sonrası Koza Gala Gecesi'nde defile yapmaya hak kazanan 10 finalisti sağlık bakanlığının önerileri göz önüne alarak tüm önlemler eşliğinde yüz yüze mülakatlar sonucunda belirledi. Berfin Özgür, Ercan Tenekecioğlu, Gülşah Aypak, Lidya Zenginel, Mirey Demirci, Nadin Altıparmak, Nazlıcan Türker, Öykü Ece Uza, Senem Kula ve Şeyma Hamancı finale kalan isimler.

