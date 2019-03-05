27 yıldır düzenlenen ve Arzu Kaprol, Bahar Korcan, Zeynep Tosun ve Özgür Masur gibi isimleri sektöre kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması için geri sayım başladı.

Kasım ayında başvuruya açılan Koza, bu sene de üniversitelerin moda tasarım bölümlerinde, özel sertifika programlarında ya da meslek yüksek okullarında okumakta olan ya da bu okullardan mezun olmuş adayların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yarı finale kalan 10 finalistten biri 18 Mart’ta hayaline kavuşacak.

Defile ve ödül töreni öncesi, uzun zamandır 6 look'tan oluşan koleksiyonları için çalışmalarını sürdüren 10 finalist fitting için mentorları Özlem Kaya, Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu ve Belma Özdemir ile bir araya geldi.

Önceki senelerden farklı olarak tek bir genç tasarımcıya değil, 10 finalistin her birine mentorluk yapan Özlem Kaya, Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu ve Belma Özdemir koleksiyonların son haline gelmesi için tek tek titizlikle inceleme yapıp, uyarılarda bulundular.