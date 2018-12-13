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Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na katılacak isimler açıklandı
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na katılacak isimler açıklandı
Moda dünyasında nefesler tutuldu, yeni jenerasyon bekleniyor! 27. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın 10 yeni finalisti belli oldu.
Moda 13 Aralık 2018 - 15:54

1992 yılından bu yana İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen ve sektöre Arzu Kaprol, Bahar Korcan, Zeynep Tosun ve Özgür Masur gibi isimleri kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu sene 27.'si düzenleniyor.
Kasım ayında başvuruya açılan Koza için bu sene de, üniversitelerin moda tasarım bölümlerinde, özel sertifika programlarında ya da meslek yüksek okullarında okumakta olan ya da bu okullardan mezun olmuş adaylar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya katılacak 10 finalist

27. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın jürisi…

Dijital olarak ilettikleri koleksiyon ve artistik çizimlerle başvuru yapan adayları değerlendirmeye alan Cem Altan, Özlem Kaya, Gamze Saraçoğlu gibi isimlerden oluşan Koza jürisi, kapsamlı ve titiz değerlendirmeler sonrası Koza Gala Gecesi'nde defile yapmaya hak kazanan 10 finalisti yüz yüze mülakatlar sonucunda belirledi.

Finale kalan isimler:

BÜŞRA DİNÇTÜRK
EZGİ YILDIRIM
İREM ATAYAKULOL
MEHMET DEMİR
MERVE ULU
ÖZNUR YALÇIN
SELİNA ALP
SEYDULLAH YILMAZ
SÜREYYA SÜLAYMANOĞLU
TANYELİ ERDEM

Yarışmaya katılmaya hak kazanan finalistler...

Yarışmaya katılmaya hak kazanan finalistler…

Belirlenen bu 10 finalist, mentor tasarımcılar gözetiminde koleksiyonlarını hayata geçirip, Mart ayında gerçekleşecek Koza Gala Gecesi'nde defileyle sunacak. Koza Gala Gecesi'nde defile gerçekleştirecek 10 finalistten dereceye giren ilk 3 ise hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere eğitim ve para ödülleriyle ödüllendirilecekler.

Son güncelleme: 15:56 - 13.12.2018
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