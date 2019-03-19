Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın kazananları belli oldu

27 yıldır genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın kazananları dün akşam belli oldu. Genç tasarımcı Mehmet Demir birinci oldu...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın kazananları dün belli oldu. Müge Boz'un sunumuyla gerçekleşen defile ve ödül töreninden oluşan Koza Gala Gecesi'nde finale kalan 9 genç tasarımcının koleksiyonlarını sundukları defile sonrasında sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri ilk üçe kalarak yarışmayı kazananları seçti.

Defilede koleksiyonlarını tanıtan 9 finalist arasından Mehmet Demir ‘Soft Universe’ adını verdiği koleksiyonuyla birinci oldu. İkincilik ödülünün sahibi Süreyya Süleymanoğlu olurken, üçüncülüğe ise Tanyeli Erdem layık görüldü…

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen yarışma sonucunda finale kalan tasarımcılara para ve eğitim ödülleri verildi. İlk üç tasarımcıya bir yıllık İngilizce dil eğitimi ve yurt dışında moda eğitimi hakkı verilirken, yarışmanın birincisine 25.000 TL, ikincisine 20.000 TL ve üçüncüsüne 15.000 TL para ödülü takdim edildi.

Finale kalarak defile gerçekleştiren tüm 10 tasarımcıya ise Moda Tasarımcıları Derneği'ne bir yıllık üyelik, İstanbul Moda Akademisi’nin (İMA) ileri düzey programlarından Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı’na katılım, İMA'nın “New Gen” defilesine katılım ve sektörle ilgili uluslararası bir fuara ziyaret hakları sağlandı.