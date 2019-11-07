Kraliçe Elizabeth gerçek kürk kullanmayı bıraktı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, aldığı bir kararla kürk kullanımını bıraktı. Herkesi şaşırtan ve hayvan hakları aktivistlerinin takdirini toplayan bu kararı ise, kraliçenin 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly verdi.

‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ adında bir anı kitabı kaleme alan Kelly, Kraliçe'nin gardırobundaki değişimlerden söz ederken bu yıl gerçek kürkleri gardırobundan çıkardığını duyurdu.

Kelly kitabında, “Majesteleri, özellikle soğuk havalarda bir görüşmeye katılacaksa, 2019'dan itibaren, sıcak kalmasını sağlamak için sahte kürk kullanacaktır. Kraliçenin en sevdiği giysilerden biri olan vizon kürkünü de gardırobundan çıkardı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ardından, Buckingham Sarayı'ndan da bir açıklama geldi ve çıkan haberlerin doğru olduğu söylendi. Açıklamada “Kraliçe için yeni kıyafetler tasarlanırken gerçek kürk yerine sahte kürk kullanılacak” denildi.

Kraliçe Elizabeth'in kürk kararı, hayvan hakları aktivistlerinden de övgü aldı. Humane Society adlı hayvan hakları savunucusu örgütten yapılan açıklamada, “Majestelerini bir örnek olarak takip etmesi ve İngiltere’yi hayvan kürkü satışını yasaklayan ilk ülke haline getirmesi için İngiltere Hükümeti'ne çağrıda bulunuyoruz” denildi. Bir başka hayvan hakları örgütü PETA da durumdan memnuniyetini dile getirerek, Kraliçe'yi koruyan askerlerin de gerçek kürkten şapka takmayı bırakmalarını istedi.

