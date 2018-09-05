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Kraliçe II. Elizabeth mücevherlerini Türk tasarımcıya emanet etti
Kraliçe II. Elizabeth mücevherlerini Türk tasarımcıya emanet etti
Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, 15 Eylül'deki defilesi için Kraliçe II. Elizabeth'ten mücevherlerini istedi...
Moda 5 Eylül 2018 - 13:54

İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl 15 Eylül'de gerçekleşecek Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e ait olan üç mücevheri kullanacak. Mücevherler Kartal’a özel bir izin ve özel korumalar eşliğinde iletildi. Kraliyetten özel izinle alınan bu üç değerli mücevher, tarihte ilk kez bir moda tasarımcısına defilesi için emanet edilecek.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth…

Kraliçenin kişisel koleksiyonuna ait olan mücevherler, yeni koleksiyonda 3 tasarımda yer alacak. Kartal bu gelişme ile ilgili “Her zaman hem ülkem hem de İngiltere arasında bir kültür köprüsü kurmayı amaçladım. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in koleksiyonunda yer alan üç mücevherini tasarımlarımın üzerinde görmek benim için büyük bir mutluluk… Kraliyet tarafında bu özel iznin bir Türk modacıya verilmesinden dolayı mutluluğum ayrıca iki katına çıktı” diyor.

Türk tasarımcı Zeynep Kartal

Türk tasarımcı Zeynep Kartal

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