Kraliyetlerin yakışıklı prensleri

Prens Harry ve Meghan Markle düğünü hala konuşuladursun, bir yandan da Kraliyet Aileleri'nin yakışıklı prensleri bir bir ortaya çıkmaya başladı... Stilleriyle, modelleri aratmayan prenslerden bazıları moda markalarının da radarına girmiş durumda...

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Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nden olmayan sıradan pek çok kadına ilham oldu, hatta masallara olan inançlarını da güçlendirdi. Markle bir Prens ile evlenebiliyorsa neden bir başka prensle de asil soydan gelmeyen biri evlenmesin ki!

Tam da bu nedenden dolayı Prens Harry’den sonra gözler diğer Prens’lere çevrildi… Onlardan biri ki kendisi Prens değil ama Kraliyet mensubu olan, Lady Diana’nın 24 yaşındaki yakışıklı yeğeni Louis Spencer. Resmi unnavıysa Viscount Althorp. Viscount unvanı, İngiliz aristokrasisinde baronun bir üst makamı olarak değerlendiriliyor.

Vogue Türkiye’nin haberine göre yılın düğününe kız kardeşleri Lady Eliza Spencer ve Lady Kitty Spencer ile katılan Louis, yakışıklılığı ve endamıyla kısa sürede tüm basının ilgi odağı oldu. Kendisi bekar, hayatında uzun zamandır kimse yok ve bu bilgi onu daha cazip kılıyor.

Prens Marius Borg Hoiby

Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu olan Prens Marius Borg Hoiby, Los Angeles’ta yaşıyor. Yeni nesil prensin en büyük keyfi sörf yapmak. Sosyal medyadaki paylaşımlarının çoğuysa Hedi Slimane imzalı Saint Laurent kampanyalarını anımsatıyor.

Maharaja Padmanabh Singh

Maharaja Padmanabh Singh’in ailesi artık Hindistan’da hiçbir yönetim ve yetkiye sahip olmasa da, kraliyet unvanı her daim onunla kalacak. Bir dönem Reese Witherspoon’un kızı Ava Phillippe ile görüntülenen Padmanabh Singh, başarılı bir polo oyuncusu aynı zamanda.

Prens Constantine Alexios

Prens Constantine-Alexios, 19 yaşında ve eğitimine Georgetown University’de devam ediyor. O Prens William’ın da vaftiz oğlu.

Prens Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum

Dubai Prensi Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum’un Instagram’da 6 milyonun üzerinde takipçisi var. Sıkça seyahat eden prens, edebiyat ve şiirle de çok ilgili. Öyle ki, yazdıği şiirleri ‘Fazza’ adı altında yayınlıyor.

Arthur Chatto

Fit fiziğiyle adından çokça söz ettiren Arthur Chatto, Prenses Margaret’in torunu. 2017’de Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bu fotoğrafın sansasyon yaratmasıyla profilini kapatan yeni nesil kraliyet üyesi, yeni hesabıyla karşımızda.