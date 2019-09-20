Kris Jenner ve Yolanda Hadid 80’lere döndü

Magazinin en ünlü anneleri Kris Jenner ve Yolanda Hadid Harper’s Bazaar dergisi çekimleri için bir araya geldi. İkili, Dynasty dizisinden Alexis ve Krystle karakterlerini yeniden canlandırdı. Fotoğrafları ise Morelli Brothers çekti.

Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid, Krystle, Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner ise dizideki Alexis karakterine büründü. Jenner, büründüğü rol hakkında “Joan Collins çok tatlı biri. Ona ‘Çekim için senin kılığına girdim’ diye mesaj attım, o da bana ‘Derhal fotoğraf gönder’ dedi.

63 yaşındaki Jenner ile 55 yaşındaki Hadid, diziden dramatik bir sahneyi de canlandırdı. Sahnede Kris Jenner’ın Balmain bir elbise ve Bvlgari marka mücevherleri dikkat çekti. Hadid ise siyah bir Gucci elbise ve yine Bvlgari küpeleriyle beraber, sarı saçlarıyla adeta o karakter oldu.