Kylie Jenner 1 milyon dolarlık çanta odasını gösterdi

Kylie Jenner, yaklaşık 2 yıl önce YouTube kanalına yüklediği video ile yeniden gündem oldu. Kızı Stormi'ye aldığı pahalı çantaları Instagram hesabında paylaşan Jenner'ın, değeri 1 milyon dolardan fazla olan kendi çanta odasının videosu yeniden paylaşım rekoru kırdı.

Servetini kendi yapan en genç milyarder olan Kylie Jenner, yaklaşık iki yıl önce YouTube hesabından paylaştığı video ile şaşkınlık yaratmıştı! Evindeki çanta odasını takipçileriyle paylaşan Jenner, lüks merakını bir kez daha gözler önüne sermişti.



Kızı Stormi dünyaya geldikten sonra, minicik çocuğa da en pahalı çanta ya da cüzdanları alan Jenner, yıllar önce dünyaca ünlü markalara ait, yüzlerce lüks çantanın yer aldığı odayı gezdirdiğinde, herkesi şaşkına çevirmişti. Zira, modelleri renk renk ayırmayı ihmal etmeyen milyarder’in Chanel, Supreme, Dior, Gucci, Louis Vuitton gibi markalara ait çantalarının toplam değeri 1 milyon doların üzerindeydi.

Jenner geçen gün de 2 yaşındaki Stormi’ye aldığı 2 bin 500 dolar değerindeki Louis Vuitton markasına ait çantayı takipçileriyle paylaştı. Kızının çantasını gösterirken, yeniden kendi çanta odasını göstermeyi de ihmal etmedi.



