Kylie Jenner 250 milyon dolarlık yatta doğum gününü kutlayıp, para koleksiyonunu tanıtacak

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, 10 Ağustos’ta 22 yaşına girecek. Geçtiğimiz haftadan bu yana doğum günü için çeşitli hazırlıklar yapan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Önce doğum günü şerefine ‘Dolar’ yazısından ve ‘$’ baskısından oluşan, dolar temalı bir kozmetik koleksiyonu piyasaya sürdü. Ardından bu koleksiyondan elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Onun bu açıklaması sosyal medyada takdir toplarken, bir kısım kullanıcı da ‘Öyle zengin ki, ne kazandığı umurunda dahi değil, çünkü ihtiyacı yok’ gibi yorumlar yaptı.

Jenner’ın ‘Para’ odaklı doğum günü teması kapsamında giydiği Moschino markasına ait straplez mini elbise de dikkat çekti. Markanın 2019 Sonbahar Kış koleksiyonuna ait dolar baskılı bu saten elbisenin fiyatı 14 bin TL…

Tüm bunlardan sonra şimdiye kadar yaptığı en büyük doğum günü partisinin hazırlıklarına başlayan ünlü milyarderin 250 milyon dolarlık bir yatı kiraladığı haberleri çıktı. 1 ana suit, 3 VIP oda, 1 spa merkezi, 1 güzellik salonu, 1 sinema salonu, 1 güverte havuzu, 1 açık hava barı, 1 helikopter pisti, 1 jakuzi havuzu ve 22 odası olan yatı, TMZ’nin haberine göre 1 hafta için 1 milyon dolara kiralamış…

Kylie’nin partisine hangi 22 konuk katılacak şimdiden merak konusu oldu.

