Kylie Jenner Cadılar Bayramı için Barbie kılığına girdi
Forbes’ın en zenginler listesindeki en genç isim olan Kylie Jenner Cadıları Bayramı için günlerdir farklı kostümlerle karşımıza çıkıyor. Kızıyla önce kelebek olan, Victoria’s Secret meleğine dönüşen Kylie, şimdi de Barbie bebek oldu.
Yaklaşık iki yıl önce de bir dergi için Barbie olup seksi pozlar veren Kylie Jenner sarı platin saçları, pembe tek parça mayosu ile stilini tamamlarken, Barbie bebek logolu bir kutunun içine girmesiyle de konsepte uyum sağladı…