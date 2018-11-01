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Kylie Jenner Cadılar Bayramı için Barbie kılığına girdi
Kylie Jenner Cadılar Bayramı için Barbie kılığına girdi
TV şovu yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kylie Jenner, Cadılar Bayramı için ilginç bir kostüm ve konsept seçti. 21 yaşındaki genç iş kadını Jenner Barbie oldu ve bir kutunun içine girdi...
Moda 1 Kasım 2018 - 16:21

Forbes’ın en zenginler listesindeki en genç isim olan Kylie Jenner Cadıları Bayramı için günlerdir farklı kostümlerle karşımıza çıkıyor. Kızıyla önce kelebek olan, Victoria’s Secret meleğine dönüşen Kylie, şimdi de Barbie bebek oldu.
kylie-jennerYaklaşık iki yıl önce de bir dergi için Barbie olup seksi pozlar veren Kylie Jenner sarı platin saçları, pembe tek parça mayosu ile stilini tamamlarken, Barbie bebek logolu bir kutunun içine girmesiyle de konsepte uyum sağladı…
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