Kylie Jenner, imitasyon çanta tasarlayan arkadaşına destek olayım derken rezil oldu

Kylie Jenner, şu sıralar en yakın arkadaşı olan Anastasia Karanikolaou'nun kurbanı oldu. Jenner, arkadaşının Miss Guided adlı markasındaki çakma çantayı sosyal medya hesabından tanıtınca, alay konusu oldu...

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. En yakın arkadaşı Jordyn ile yollarını ayırdıktan sonra, şu sıralar Anastasia Karanikolaou ile dost olan Jenner, adeta dost kazığı yedi.

Anastasia Karanikolaou’ya ait olan Miss Guided adlı giyim markasının koleksiyonunda yer alan 14 Euro’luk bir çanta ile Instagramda Story çeken Kylie, bu videodan sonra alay konusu oldu. Zira konu çantanın fiyatı değil, en genç milyarderin çakma bir çanta takıyor olmasıydı…

Taktığı çanta aslında Mary-Kate ve Ashlye Olsen ikiz kardeşlerin markası The Row’a ait ve çantanın fiyatı 1850 dolar. Kylie bu çantanın taklidini kullanınca, takipçilerinin “Paran mı yetmedi?” gibi yorumlarına maruz kaldı.