Kylie Jenner kıyafetiyle Hailey ve Justin Bieber’ın düğününün önüne geçti

Kylie Jenner, sevgilisi rapçi Travis Scott ve kızı Stormi ile, yakın arkadaşları Hailey Baldwin ve Justin Bieber'ın düğününe katıldı. Altın rengi bacak ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Jenner, stiliyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Dünyanın sabırsızlıkla beklediği Hailey ve Justin Bieber düğünü geçtiğimiz pazartesi günü nihayet gerçekleşti. Ed Sharen, Kendall Jenner, Travis Scott ve Kylie Jenner gibi isimlerin katıldığı düğüne dair henüz detay paylaşılmamış olsa da, Hailey’nin Vera Wang imzalı bir gelinlik giydiği söyleniyor.

Yemin etme töreni sonrası ise Meghan Markle’ın düğün resepsiyonunda giydiği boğazlı beyaz elbiseye benzer bir kıyafet tercih eden Bieber kadar, konuşulan bir başka kişi daha vardı; Kylie Jenner…

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, kıyafetinin markasını detaylarını paylaşmayan Kylie’nin elbisesi Mugler tasarımlarını andırıyor. Altın rengi, bacak, göbek ve göğüs dekolteli elbise ile Kylie, hiç kuşkusuz düğünün en iyi giyinen konuğuydu…

Elbisesini Stuart Weitzman ayakkabılar ve Judith Leiber markasına ait kelebek şeklinde bir çanta ile kombinleyen Kylie, heykel gibi görünümüyle oldukça şık bir stil elde etmiş…

