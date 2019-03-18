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Kylie Jenner programda Nedret Taciroğlu tasarımı tercih etti
Kylie Jenner programda Nedret Taciroğlu tasarımı tercih etti
Dünyanın En Genç Milyarderi Kylie Jenner, Keeping Up with the Kardashians programında Nedret Taciroğlu imzalı bir elbise giydi...
Moda 18 Mart 2019 - 08:57

Kozmetik markasıyla en genç zenginler listesinde ilk sırada yer alan Kylie Jenner, Keeping Up with the Kardashians programında, annesi Kris Jenner’e, makyajla ‘Kylie dudağı’ nasıl yapılır onu gösterdi. Eğlenceli anlara sahne olan videoda makyaj tüyoları da veren Kylie’nin giydiği metal tonlarındaki pullu elbise ise dikkat çekiciydi…
31 Mart’ta yayınlanacak programın fragmanında Nedret Taciroğlu imzalı couture koleksiyonundan tek parça, kristal nakışlı bir parça giyen Jenner’ın bu tercihi özellikle Türk takipçilerini çok sevindirdi…

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