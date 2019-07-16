Kylie Jenner Turks&Caicos’tan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor

Kylie Cosmetics’in sahibi Kylie Jenner, yeni markası Kylie Skin’in 2019 yaz koleksiyonu tanıtımı için arkadaşlarını Turks&Caicos’a tatile götürdü. Burada hiçbir masraftan kaçınmayan, her bir arkadaşı için bir oda ve bir gardırop dolusu eşya hazırlayan Jenner, çıktıkları tekne turundan da bol bol fotoğraf paylaşıyor.

21 yaşındaki milyarder, çıktıkları tekne turunda, Chanel markasına ait, bebek mavisi bir bikini giydi, ve bunu beline taktığı altın görünümlü zincir kemer ve aksesuarlarla kombinledi. Bikini satışta değil. Zira markanın eski koleksiyonlarına ait nostaljik bir parça.