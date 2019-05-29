Kylie Jenner’ın 97 bin TL’lik kıyafeti Japon balığına benzetildi

Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner, pazar akşamı, Los Angeles’ta ailesi ile akşam yemeği için dışarı çıktı.

Julien Macdonald’ın 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonuna ait turuncu bir elbise giyen Jenner, kıyafetini Kanye West’in markası olan Yeezy’e ait şeffaf stilettolar ile kombinledi. Jenner’ın ultra mini elbisesi 12 bin 742 sterlin. Yani tam olarak 97 bin Türk Lirası… Yeezy ayakkabılar ise 760 dolar, 4 bin 600 TL…

Ünlü milyarder, akşam yemeği kombini için 101 bin 600 TL harcamış. Fakat parası bu kez dalga geçilmesinin önüne geçemedi. Zira Kylie Jenner’ın elbisesi turuncu Japon balığına benzetildi ve ‘Balığa benzemek için bu kadar harcamana gerek yoktu’ gibi yorumlara maruz kaldı…

