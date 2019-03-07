Kylie Jenner’ın en genç milyarder olmasının sebebi olarak ablasının seks kasedi öne sürüldü

O artık Dünyanın En Genç Milyarderi… Kylie Cosmetics adlı markasıyla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in unvanını elinden alan Kylie Jenner, aynı zamanda ‘Kendi servetini oluşturan en genç milyarder’ de seçildi…

Kylie’nin bu hızlı yükselişi ve ‘Her şeyi tek başıma yaptım’ tadında yaptığı açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi sonuna kadar destek verdi, kimi de özellikle Twitter’da yazdığı mesajlarla adeta Jenner’ı linç etti.

Bu isimlerden biri de gazeteci Piers Morgan. Sosyal medya fenomeni de olan, genellikle paylaşımlarıyla herkese sataşan Piers “O kendi çabasıyla yapmadı, bunun sebebi kız kardeşinin seks kasedinin çıkmasıydı” dedi ve tepki çekti.

Ona tepki verenlerden biri Naomi Campbell’ın genç şarkıcı sevgilisi Liam Payne oldu. Liam, Piers’in yazdığının saçma olduğunu düşündüğü için “Üzgünüm Piers ama delirdin mi? Buradasın çünkü herkes hakkında b.ktan konuşuyorsun ve ilgi çekebilmek için insanlar hakkında tartışmaya yol açan taşkınlıklar yapıyorsun. En azından Kylie Jenner’ın kendi kurduğu bir işi var. Neden bir kez olsun insanlarda kusur bulmak yerine onları tebrik edemiyorsun!” dedi…

Ne var ki ne seks kasedi ne de başka bir etken. Kylie Jenner popülaritesi yüksek bir isim ve markasını ilk kurduğu günden bu yana sizi şaşkına uğratacak satışlar yapıyor. Örneğin bundan birkaç yıl önce çıkardığı bir koleksiyonun tanıtımını sosyal medya hesabından yapmasıyla, ürünlerin saniyeler içinde tükenmesi bir oldu. Ki daha önce verdiği bir röportajda “Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım” demişti…