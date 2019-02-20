Kylie Jenner’ın kızı Stormi’ye, babası Travis mücevher gerdanlık aldı

Kylie Jenner’ın bir yaşındaki kızı Stormi’nin lüks hayatı herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Doğar doğmaz 12 bin 500 dolarlık yaklaşık 66 bin TL’lik Fendi bebek arabasına bindi, 5 bin TL’lik Gucci ayakkabılar giydi, 7 bin TL’lik Louis Vuitton çantalar hediye edildi, kıyafetleri binlerce dolara özel olarak dikildi, doğum günü için milyon dolar harcandı ve buna benzer daha pek çok detay sıralanabilir…

Geçtiğimiz gün ise Stormi’nin babası Travis Scott, kızına fiyatı henüz belli olmayan bir gerdanlık hediye etti. Kylie Jenner ise üzeri minik elmaslarla süslü, logosunda şimşek olan bu kalın zincir kolyeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve ‘Babanın sana getirdiğine bak’ dedi…

