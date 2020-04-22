Kylie Jenner’ın makyajsız sokağa çıkması değil, eşofmanının fiyatı gündem oldu

Kylie Jenner, dün arkadaşını ziyaret etmek için makyajsız ve çıplak ayak sokağa çıkmış ve gündem olmuştu. Ne var ki ünlü ismin eşofmanının fiyatı daha çok konuşuldu...

Dünyaca ünlü TV şovu yıldızı ve kozmetik markası devi Kylie Jenner’ın dün çıplak ayak ve makyajsız bir şekilde sokağa çıkıp, elinde cipslerle görüntülenmesi gündem olurken, üzerine giydiği eşofman takımının fiyatı daha çok konuşuldu.



Amiri markasının 2020 İlkbahar Yaz erkek koleksiyonuna ait iki parçadan oluşan ve her bir parçası ayrı olarak satılan takımın fiyatı 13 bin TL. Jenner’ın hem erkek koleksiyonundan bir kıyafet seçmesi hem de sokağa çıkarken 13 bin TL’lik eşofman giymesi sosyal medyanın gündemine oturdu…